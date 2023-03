ROMA (ITALPRESS) – Il 46° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio ha fatto da palcoscenico per la prima, partecipatissima uscita stagionale della Suzuki Rally Cup, il trofeo rallistico dedicato alle sportive di casa Suzuki che segue in 7 appuntamenti le tappe Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco ed Asfalto. Il trofeo, giunto oramai alle 16° edizione, è organizzato da Suzuki in collaborazione con la squadra di Emmetre Racing e quest’anno ha spinto molti nuovi, giovani, e talentuosi piloti a mettersi al volante di un Swift; ma la nuova stagione è iniziata così come si è conclusa nel 2022. Tra i 15 equipaggi arrivati a dominare la scena è stato nuovamente Matteo Giordano, in abitacolo con Manuela Siragusa, pilota che in questa prima gara si conferma il punto di riferimento per gli aspiranti della Suzuki Rally Cup, dopo aver vinto in scioltezza l’edizione 2022 ed ogni “piesse” del primo appuntamento. Il pilota di Alma Racing ha infatti staccato tutti con 1’21” di vantaggio sul primo inseguitore, portando a casa anche i primi punti del 2023 vincendo la power stage del trofeo, corrispondente alla PS3 “Renaio1″. Sul secondo gradino del podio il giovane under 25 portacolori della Meteco Corse Alessandro Forneris navigato da Vincenzo Torricelli, che ha saputo gestire gli oltre 40” di vantaggio su Roberto Pellè e Luca Franceschini dimostrando come la Suzuki Rally Cup, grazie alle sue peculiarità, possa essere un’ottima competizione per gli equipaggi junior al fine di crescere e migliorare sfidando avversari di qualità. Tutti e tre gli equipaggi erano al volante della versione “Sport Hybrid” della Suzuki Swift, uno dei diversi modelli in gara sulle strade garfagnina assieme alle Boosterjet e Swift Sport. Il pilota della scuderia “Destra 4″ dal canto suo, passate le prime prove indenne, non ha mai dovuto difendere con le unghie e con i denti il gradino più basso del podio, tenuto saldamente con oltre 40” di margine. “E’ stata una gara difficile per la condizione dall’asfalto, ma nonostante ciò è andato tutto bene e non possiamo lamentarci – spiega Giordano dopo la vittoria – avendo vinto la passata edizione ed essendo partiti con il piede giusto siamo sicuramente l’equipaggio da battere, ma chi ben comincia è già a metà dell’opera – e sulla sua Suzuki Swift Hybrid aggiunge – alla fine ci siamo trovati bene con la vettura anche su queste condizioni, però c’è ancora da lavorare: anche se esteticamente la macchina sembra quella dell’anno scorso si può migliorare ancora molto”. Dopo oltre 100km di sfide per il 4° posto alla fine il duello tra Stefano Martinelli e Sebastian Dallapiccola l’ha vinto il primo, pilota navigato da Marco Barsotti che correndo su una Suzuki Swift 1.0 Boosterjet (team N.C.) si porta a casa anche la classifica delle Racing Start. La lotta tra i due equipaggi, quarti e quinti al traguardo, è stata serrata fino alla fine con il giovanissimo Dellapiccola che alla fine ha ceduto di appena 8 decimi dopo una gara tutta in crescendo. Tra le Racing Start dunque, nella classifica dedicata alle Boosterjet, dopo Martinelli si classificano i giovani fratelli Milivinti, Massimiliano e Marco, seguiti da Cristian Mantoet e Roberto Simioni. Tra gli under 25 la corona d’alloro spetta invece al secondo classificato Alessandro Forneris, tallonato a distanza dal classe 2004 Dellapiccola e dalla Suzuky Swift Boosterjet dei Milivinti. La prossima apparizione delle Suzuki Swift in modalità “rally” sarà fra circa un mese al 69° Rally di Alba, previsto dal 13 al 15 aprile.

