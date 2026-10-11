LECCE (ITALPRESS) – Colpo esterno del Bologna di Raffaele Palladino, che conquista la sua prima vittoria in questo campionato. I rossoblù stendono 2-1 il Lecce al Via del Mare, nel match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A: a segno Orsolini ed Enem, di Fatah il gol dei salentini per il momentaneo pari.

I rossoblù partono subito con il piede sull’acceleratore, rendendosi pericolosi dopo appena 1′ con Cambiaghi che, su assist di Piccoli, sbaglia da buona posizione. La formazione ospite continua a spingere e al 17′ trova la rete del vantaggio con Riccardo Orsolini, che sfrutta l’assist di Cambiaghi e batte Falcone con una prodezza in acrobazia. Dopo essere andati sotto nel punteggio, i salentini provano a reagire ma fanno fatica a creare delle occasioni da rete concrete per impensierire gli avversari. Al 36′ Eusebio Di Francesco perde Ilic per infortunio e al suo posto manda in campo Ngom. Al 39′ Miranda lascia partire una conclusione insidiosa sul primo palo, ma Falcone è attento e compie una grande parata. Dopo i 2′ di recupero assegnati da Pairetto, si va a riposo sul parziale di 0-1. Nella ripresa i ritmi di gioco risultano piuttosto bassi, anche a causa delle reiterate interruzioni per la classica girandola di sostituzioni.

– Il Bologna resta in controllo della partita, ma all’improvviso al 64′ il Lecce riesce ad acciuffare il pareggio sfruttando un errore in uscita di Pessina: Amar Fatah si avventa sul lungo cross di Veiga e, di testa, anticipa il portiere, firmando l’1-1. Dopo un nuovo svarione di Pessina, i felsinei reagiscono e al 75′ tornano in vantaggio grazie alla prima rete in Serie A di Jay Enem: l’olandese, servito da un attivissimo Cambiaghi, salta Tiago Gabriel e batte Falcone. Nel finale Orsolini subisce un infortunio e Palladino, avendo finito i cambi, è costretto a proseguire in dieci uomini. I giallorossi sfiorano il pareggio prima con Geubbels e poi con Coulibaly, ma gli ospiti stringono i denti e portano a casa la loro prima vittoria stagionale.

In virtù di questo risultato il Bologna sale a 5 punti in classifica, mentre il Lecce resta fermo a quota 6. Gli emiliani torneranno in campo sabato prossimo al Dall’Ara contro l’Inter; i pugliesi, dal loro canto, domenica 18 ottobre saranno impegnati nella trasferta del Bluenergy Stadium contro l’Udinese.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

LECCE (4-3-3): Falcone 6; Veiga 6.5, Siebert 6, Tiago Gabriel 5.5, Gallo 6; Coulibaly 6.5, Ilic 6 (36’pt Ngom 6), Maleh 6 (34’st Gandelman sv); Pierotti 5.5 (18’st N’Dri 5.5), Esteban 5 (18’st Geubbels 5.5), Fatah 6.5 (34’st Monteiro sv). In panchina: Bleve, Borbei, Dembélé, Ndaba, Gaspar, Fofana, Jean, Gorter, Kaba. Allenatore: Di Francesco 5.5.

BOLOGNA (3-4-2-1): Pessina 5.5; Heggem 6 (9’st Helland 6), Casale 6, Darmian 6.5; Zortea 6, Ferguson 6.5, Pobega 6 (17’st El Azzouzi 6), Miranda 6.5 (36’st Alhassane sv); Orsolini 7, Cambiaghi 6.5 (36’st Bernardeschi sv); Piccoli 5 (17’st Enem 7). In panchina: Skorupski, Happonen, Moro, Amondarain, Dovbyk, Libra, De Silvestri, Vitík. Allenatore: Palladino 6.5.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino 6.

RETI: 17’pt Orsolini; 19’st Fatah, 30’st Enem. NOTE: giornata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Ilic, Esteban, Heggem, Maleh, El Azzouzi. Angoli: 10-3 per il Lecce. Recupero: 2′; 4′.

– Foto Ipa Agency –

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