Presentato il primo Bilancio di Sostenibilità dell’Università degli studi di Bergamo

BERGAMO (ITALPRESS) – “Il primo Bilancio di Sostenibilità dell’Università degli studi di Bergamo è un passo significativo nella crescita strategica e culturale del nostro Ateneo. Con la sua pubblicazione manifestiamo il nostro impegno a misurare, valutare e raccontare in modo trasparente il contributo dell’Università allo sviluppo sostenibile della nostra comunità, del territorio e della società in generale”. Con queste parole il Rettore prof. Sergio Cavalieri ha introdotto la presentazione del primo Bilancio di Sostenibilità dell’Ateneo orobico, riferito all’anno 2024 e sviluppato secondo lo Standard RUS-GBS, tenutasi nella mattina di martedì 16 dicembre presso l’Aula Galeotti della sede di via dei Caniana alla presenza di rappresentanti della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile RUS e dei principali stakeholder del territorio (Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo, Camera di Commercio, Sacbo, Uniacque).

Il documento, che raccoglie e sistematizza per la prima volta dati quantitativi e qualitativi riguardanti le tre dimensioni della sostenibilità – sociale, ambientale ed economica – integrandoli con gli indicatori del Piano Strategico di Ateneo 2023-2027, è espressione della centralità che la sostenibilità riveste per l’Università: come ha ricordato il Rettore Cavalieri, “Per UniBg la sostenibilità non è un elemento aggiuntivo né una formalità, ma è parte integrante della nostra missione e dei nostri valori. Il Bilancio di Sostenibilità racconta ciò che abbiamo fatto e indica ciò che resta da costruire, per rafforzare i processi interni, il monitoraggio e la definizione di buone pratiche che orienteranno le scelte future. L’obiettivo è renderlo un documento annuale, approvato dagli Organi di Ateneo, al pari del Bilancio consuntivo”.

“Il Bilancio di Sostenibilità – ha aggiunto Annalisa Cristini, Prorettrice al Welfare e allo Sviluppo Sostenibile – rappresenta una tappa fondamentale dell’impegno concreto dell’Università verso gli obiettivi dell’agenda ONU 2030; segue di qualche mese la pubblicazione della Carta dei Valori e degli Impegni per la Sostenibilità, lungo un processo di maturazione verso una transizione effettiva e condivisa; offre un’immagine inedita dell’Università attraverso le lenti della sostenibilità. Un risultato che, concretizzandosi, ha esso stesso prodotto maggiore consapevolezza e ispirato tutta la comunità universitaria”.

– foto ufficio stampa UniBg –

(ITALPRESS).