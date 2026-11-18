ROMA (ITALPRESS) – Si apre con la celebre danza di corteggiamento di due gru della Manciuria, simbolo di una bellezza fragile, la ventesima edizione del Calendario CITES dell’Arma dei Carabinieri, dedicata per il 2027 all’Asia, il continente che custodisce la biodiversità più vasta e complessa del Pianeta. L’opera fotografica illustra dodici specie in via di estinzione, tipiche delle principali aree asiatiche. Dalle taighe gelate alla misteriosa giungla, l’Asia è un mosaico vivo di climi e ambienti dove la natura selvaggia si intreccia con la storia millenaria delle civiltà. È in questa visione globale che l’attività quotidiana dei Carabinieri del Raggruppamento CITES contribuisce alla conservazione della biodiversità proteggendo specie rare e salvaguardando i loro habitat primordiali.

Il calendario accompagna il lettore in un viaggio che parte dai grandi bacini fluviali, dove l’antico storione si muove cauto tra il Mar Caspio e il Mar Nero. Prosegue poi verso le steppe della Mongolia, regno del fiero cavallo di Przewalski. Oltrepassa le vette del Tibet dove pascola l’antilope chiru e scende lungo la catena dell’Himalaya alla ricerca dal leopardo nebuloso.

E, ancora, in India, tra villaggi e le campagne dove la natura incontra la quotidianità dell’uomo troviamo il mitico cobra reale che si erge a custode del territorio.

“A cinquant’anni dalla sua entrata in vigore, la convenzione CITES si conferma uno strumento fondamentale per promuovere la legalità, la sostenibilità e la tracciabilità del commercio internazionale delle specie selvatiche. La collaborazione tra il ministero dell’Ambiente e l’Arma dei Carabinieri è essenziale: un lavoro di squadra che mette a sistema competenze e professionalità al servizio della protezione del nostro patrimonio naturale”, ha sottolineato il viceministro all’Ambiente, Vannia Gava.

“Il Calendario CITES compie vent’anni. Questo calendario è rivolto principalmente alle giovani generazioni, che devono vedere nella natura un motivo di confronto positivo. Ai ragazzi dico con il cuore: non lasciatevi rubare la speranza, non date ascolto a chi pensa che il nostro destino sia già scritto. Il futuro dipende dalla vostra voglia di conoscere e dalla capacità di pretendere uno sviluppo sostenibile che rispetti l’ambiente. L’Arma dei Carabinieri continuerà a fare la propria parte accanto a voi, ogni giorno”, ha spiegato il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale Salvatore Luongo.

Sul Calendario è riportata anche la dichiarazione del generale Fabrizio Parrulli, comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFAA). “La tutela del nostro Pianeta rappresenta una sfida che non conosce frontiere: la sua difesa richiede una risposta globale e coordinata la cooperazione internazionale tra le forze di polizia costituisce lo strumento fondamentale per contrastare i crimini ambientali attraverso obiettivi comuni e una formazione condivisa”.

La presentazione è stata arricchita da tre mostre: la prima dedicata ai venti anni del Calendario Cites, la seconda alle nuove tavole del Calendario 2027 e la terza è stata un vero e proprio viaggio immersivo sull’isola di Linosa, in Sicilia, alla scoperta della Berta Maggiore (Calonectris diomedea) specie protetta di straordinario valore naturalistico.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

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