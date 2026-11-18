ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nell’ambito della COP31 partecipa al dialogo ministeriale di alto livello sulla transizione climatica dell’Ucraina, promosso dal ministero dell’Economia e dell’Ambiente ucraino.

“La transizione richiede istituzioni, competenze e strumenti capaci di trasformare gli impegni in risultati concreti. Il percorso di avvicinamento all’Unione europea rappresenta per l’Ucraina un’importante opportunità”, ha detto Pichetto Fratin, che ha inoltre valorizzato la cooperazione avviata nel 2023 tra Italia e Ucraina nell’ambito del memorandum of understanding tra Mase e Governo ucraino. “La qualità delle politiche ambientali dipende dalla qualità dei dati: non si può gestire ciò che non si misura. La sfida è ora consolidare i risultati, attrarre nuovi investimenti e coinvolgere ulteriori partner”, ha sottolineato il ministro.

“La ricostruzione verde dell’Ucraina richiederà il contributo dell’Unione europea, delle Nazioni Unite, delle istituzioni finanziarie internazionali e del settore privato. L’ambiente non conosce confini: sostenere la transizione dell’Ucraina significa rafforzare la resilienza dell’intero continente europeo. L’Italia continuerà a essere al fianco di Kiev nel percorso di transizione verde e integrazione europea”, ha concluso Pichetto.

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