BARI (ITALPRESS) – È stata presentata questa mattina nel nuovo centro congressi della Fiera del Levante la 40esima edizione di “Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina“, il Salone Internazionale dedicato al mondo del wedding, in programma dal 5 all’8 novembre nel Nuovo Padiglione del quartiere fieristico barese. Quasi 300 espositori, circa il 15% in più rispetto alle ultime edizioni, animeranno una manifestazione che riunirà imprese e professionisti del settore, con un’offerta che spazia dagli abiti da cerimonia alle location per ricevimenti, dalla fotografia al catering, fino ai servizi per l’organizzazione delle nozze. La manifestazione sarà affiancata dal Promessi Sposi Bridal Show, con sfilate e nuove collezioni di moda nuziale, da Levante Cooking, dedicato all’enogastronomia, e da PugliaIn Wedding Tourism, che porterà in Puglia alcuni wedding planner internazionali per promuovere il territorio come destinazione per i matrimoni e favorire nuove opportunità commerciali.

Alla conferenza stampa di presentazione ha partecipato, tra gli altri, il presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli. “Promessi Sposi – ha affermato – è una manifestazione che fa parte dell’identità della Nuova Fiera del Levante e noi siamo contenti perché quest’anno gli organizzatori hanno ampliato la loro offerta, riportando qui le sfilate, il concorso e tutto quello che riguarda lo show cooking. E soprattutto ci saranno buyer internazionali che avranno l’opportunità di conoscere le aziende del nostro territorio, specializzate in quella che è una delle nostre eccellenze, perché di fatto la Puglia è una delle mete più importanti al mondo proprio per celebrare il matrimonio”.

– foto xa2/Italpress –

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