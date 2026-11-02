Torino, maglia celebrativa per le 500 partite con Suzuki

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki e Torino celebrano un importante traguardo: 500 partite insieme, testimonianza di una collaborazione che si è consolidata nel tempo, rafforzando un legame fondato su valori condivisi e una visione comune dello sport. Il numero 500 è protagonista di una maglia celebrativa, posizionato sul fronte maglia sotto il logo Suzuki, per rendere omaggio a un percorso costruito nel tempo attraverso la passione, l’impegno e lo spirito di squadra. “Celebrare 500 partite insieme al Torino significa riconoscere il valore di un percorso costruito stagione dopo stagione, sulla base di una visione condivisa e di valori che sentiamo profondamente nostri – le parole di Massimo Nalli, amministratore delegato e Ceo di Suzuki Italia – Passione, determinazione e spirito di squadra sono principi che accomunano il mondo dello sport e quello Suzuki, così come l’attenzione alle persone e la consapevolezza che ogni traguardo nasce dall’impegno collettivo. Siamo orgogliosi di essere al fianco del Torino FC e di condividere una collaborazione che va oltre la sponsorizzazione, rafforzando il legame con il territorio e con una comunità che vive lo sport come espressione di appartenenza. Questo anniversario rappresenta una tappa significativa del nostro cammino insieme e uno stimolo a proseguire con lo stesso entusiasmo verso le sfide future”.

– foto ufficio stampa Suzuki –

(ITALPRESS).