Premio Nobel per la Fisica a Clarke, Devoret e Martinis

ROMA (ITALPRESS) – Il Premio Nobel per la Fisica è andato agli studiosi John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis, per gli esperimenti con un circuito elettrico “in cui hanno dimostrato sia l’effetto tunnel quantistico che i livelli di energia quantizzati in un sistema abbastanza grande da essere tenuto in mano”, spiega il Comitato del premio.
– Foto IPA Agency –
