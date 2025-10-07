Premio Nobel per la Fisica a Clarke, Devoret e Martinis

ROMA (ITALPRESS) – Il Premio Nobel per la Fisica è andato agli studiosi John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis, per gli esperimenti con un circuito elettrico “in cui hanno dimostrato sia l’effetto tunnel quantistico che i livelli di energia quantizzati in un sistema abbastanza grande da essere tenuto in mano”, spiega il Comitato del premio.

