REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha ricevuto il premio sportivo internazionale alla carriera intitolato a Oreste Granillo, giunto alla settima edizione, a Reggio Calabria, sua città d’origine dove gli è stata conferita anche la cittadinanza onoraria. A consegnare il premio è stata la figlia di Oreste Granillo, Maria Stella, insieme all’ideatore della kermesse, il giornalista Maurizio Insardà, e il presidente della giuria Italo Cucci, direttore editoriale dell’agenzia Italpress. “E’ un’emozione per me consegnare questo premio al presidente Infantino. Voglio ringraziare Maurizio Insardà che ogni anni porta avanti questa kermesse in memoria di papà” le parole di Maria Stella Granillo. “E’ un grande onore ricevere questo premio dedicato ad un personaggio speciale e riceverlo dalla figlia è ancora più particolare e speciale” ha detto Infantino.

