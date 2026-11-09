Bologna, Fenucci “Europa? Guardiamo partita per partita”

BOLOGNA (ITALPRESS) – "Europa? La classifica è buona ma guardiamo partita dopo partita, cominciando dall’Udinese. Non è che pronunciando la parola Europa poi la si ottiene. Il ritmo che stiamo tenendo non è proprio facile da mantenere ma ci proveremo". Claudio Fenucci, amministratore del Bologna, a margine del "Premio Bulgarelli" si gode la crescita della squadra sotto la guida di Raffaele Palladino: dopo un avvio difficile e l'esonero di Tedesco, i rossoblù sono risaliti fino all'ottavo posto. "Extra budget per gennaio? Non ne avevamo mai parlato. Credo che innanzitutto vadano fatti i complimenti al mister e allo staff e ai nostri giocatori per come hanno ribaltato la situazione, per quello che stanno facendo. Per me credo che sia inutile parlare adesso di gennaio. Quando arriverà il mercato, prenderemo ovviamente in esame la situazione. Comunque siamo per ora contenti di come Palladino sia riuscito a ribaltare l'andamento del campionato". mf/glb/gtr