Snam, Scornajenchi “Il gas è l’ultima linea di difesa del sistema energetico”

MILANO (ITALPRESS) - "Spesso la sicurezza energetica, proprio perché tale, è percepita soltanto quando non c'è. E questo noi non ce lo possiamo permettere: noi dobbiamo fare in modo che, in ogni momento, ci sia un presidio importante della sicurezza energetica del Paese. Questo è il ruolo del gas: è l'ultima linea di difesa del sistema energetico nazionale, e noi dobbiamo essere sempre pronti, anche quando gli altri magari non lo sono". Così l'ad di Snam, Agostino Scornajenchi, a margine dell’inaugurazione della mostra per gli 85 anni della società. xm4/ads/azn