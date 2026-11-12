ROMA (ITALPRESS) – Poste Italiane chiude i primi nove mesi del 2026 con ricavi record pari a 10,2 miliardi di euro, in crescita del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e a quota 3,3 miliardi nel terzo trimestre (+4% anno su anno) grazie all’andamento positivo di tutte le linee di business.

Prosegue anche la crescita della redditività: il risultato operativo (EBIT) adjusted si attesta a 2,7 miliardi di euro nei nove mesi (+7%) e a 910 milioni nel terzo trimestre (+6%), mentre l’utile netto adjusted sale a 1,8 miliardi nei nove mesi (+4%) e a 629 milioni nel trimestre (+4%). Si evidenzia inoltre una solida raccolta netta nei prodotti di investimento pari a 4,5 miliardi, portando le attività finanziarie investite (AFI) a 614 miliardi, con un Solvency II Ratio al 269%.

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato la guidance rivista al rialzo per l’intero esercizio 2026 su base stand-alone, con un EBIT adjusted di 3,4 miliardi e un utile netto adjusted di 2,3 miliardi. Cresce anche l’acconto sul dividendo del 7,5%, fissato a 0,43 euro per azione; l’ammontare complessivo sale del 32% a 686 milioni per effetto dell’aumento delle azioni in circolazione legato all’operazione TIM, con pagamento previsto il 25 novembre (stacco cedola il 23 novembre).

Sul fronte dell’integrazione con TIM, si registra il consolidamento dello stato patrimoniale al 30 settembre 2026 (con una leva finanziaria pro-forma inferiore a 1,5 volte) e l’avvio del consolidamento del conto economico dal 1° ottobre. L’operazione punta a creare un leader tecnologico e una connecting platform unica potenziata dall’intelligenza artificiale, con sinergie a regime confermate ad almeno 0,7 miliardi entro il 2028-2029. Tra le novità figurano i primi risultati concreti e l’avvio del progetto pilota “Fincantieriontology” per la Physical AI nella cantieristica. Il piano industriale del gruppo integrato sarà presentato nel primo trimestre del 2027.

DEL FANTE “RISULTATI RECORD, AVANTI CON L’INTEGRAZIONE DI TIM”

“Dopo un primo semestre straordinario, sono lieto di annunciare un’altra performance record sia nel terzo trimestre sia nei primi nove mesi dell’anno, con i migliori risultati di sempre. Tutte le linee di business hanno contribuito a una solida crescita dei ricavi pari al 5%, a € 10,2 miliardi, mentre il risultato operativo (EBIT) Adjusted è cresciuto del 7%, attestandosi a quasi € 2,7 miliardi, sostenuto dall’aumento dei ricavi e dalla continua attività di razionalizzazione dei costi. L’utile netto Adjusted ha raggiunto € 1,8 miliardi”. Così Matteo Del Fante, Amministratore Delegato di Poste Italiane, dopo che il Consiglio di Amministrazione ha approvato i risultati finanziari dei primi nove mesi del 2026.

“Lo slancio commerciale si conferma solido. La raccolta netta si è attestata a € 4,5 miliardi dall’inizio dell’anno, grazie anche all’implementazione del nostro nuovo modello di servizio commerciale, mentre le Attività Finanziarie Investite (AFI) hanno raggiunto € 614 miliardi. Sulla base di questi risultati, confermiamo la nostra guidance stand-alone rivista al rialzo per l’intero esercizio 2026, che prevede un risultato operativo (EBIT) Adjusted pari a € 3,4 miliardi e un utile netto Adjusted di € 2,3 miliardi” continua Del Fante.

“La crescita del dividendo continua a rappresentare un elemento centrale della nostra strategia. Il 25 novembre distribuiremo un acconto sul dividendo pari a € 0,43 per azione, in aumento del 7,5% rispetto allo scorso anno. In termini assoluti, l’importo complessivo sarà pari a € 686 milioni, in crescita del 32% anno su anno, riflettendo l’incremento del numero di azioni a seguito del perfezionamento dell’offerta su TIM. Confermiamo il nostro impegno a perseguire, anche in futuro, una politica dei dividendi attrattiva e orientata alla crescita. Nel trimestre, i ricavi di Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione sono cresciuti del 3%, sostenuti dall’incremento delle quote di mercato nei diversi segmenti di clientela del comparto pacchi, dall’espansione della logistica integrata e dalle azioni di repricing nei prodotti di corrispondenza. I ricavi dei Servizi Finanziari sono aumentati del 2%, raggiungendo € 1,4 miliardi, grazie al solido contributo dei ricavi del portafoglio investimenti e a una dinamica commerciale positiva. I Servizi Assicurativi hanno registrato una solida redditività sia nel comparto Investimenti Vita e Previdenza sia nel comparto Protezione, con ricavi in crescita del 13%, a circa mezzo miliardo di euro, sostenuti dalla resilienza del Contractual Service Margin (CSM) e dal crescente contributo del relativo rilascio nel comparto Vita, nonché al miglioramento del combined ratio nel comparto Protezione. I Servizi Postepay hanno registrato una solida crescita della top-line nei pagamenti e nell’offerta Energia e una performance stabile nei servizi telco, con ricavi complessivi in crescita del 6% a € 435 milioni” prosegue.

“Con TIM ora parte integrante del Gruppo, la nostra attenzione è saldamente rivolta all’esecuzione e alla creazione di valore. Stiamo integrando la capillarità senza eguali della rete fisica e digitale di Poste Italiane, la nostra base clienti e la nostra affidabile piattaforma con le infrastrutture di connettività e tecnologiche di TIM, per costruire la principale piattaforma di connessione italiana, potenziata dall’intelligenza artificiale. Il processo di integrazione procede a ritmo sostenuto, con circa 200 persone impegnate in nove gruppi di lavoro congiunti, coordinati da una struttura dedicata. Confermiamo sinergie a regime pari ad almeno € 0,7 miliardi, senza impatti derivanti dalla presenza degli azionisti di minoranza di TIM, e registriamo i primi risultati concreti negli ambiti degli acquisti, della raccolta finanziaria, del patrimonio immobiliare e delle iniziative commerciali, tra cui figurano il lancio, nell’ottobre scorso, dell’offerta TIMVision/Fibra – dedicata ai dipendenti di Poste Italiane e ai loro familiari e amici – la prossima integrazione di TIMVision nella nostra App “P” di Poste Italiane e l’apertura dei primi spazi commerciali TIM all’interno di uffici postali di particolare rilevanza. Presenteremo il Piano Industriale del Gruppo integrato nel primo trimestre del 2027″ spiega Del Fante.

“Poste Italiane e TIM, insieme, dispongono della scala, della capillarità e delle tecnologie necessarie per guidare la trasformazione digitale dell’Italia, rafforzando al contempo l’indipendenza tecnologica del Paese. Siamo la piattaforma di connessione dell’Italia, capace di creare valore per i nostri clienti, le nostre persone, il nostro Paese e i nostri azionisti. Sono particolarmente orgoglioso del progetto pilota ‘Fincantieri Ontology’, un’iniziativa all’avanguardia che introduce l’intelligenza artificiale fisica (Physical AI) nei cantieri navali di Fincantieri. Integrando il know-how industriale di Fincantieri con le competenze tecnologiche di Poste Italiane e TIM Enterprise, consentiremo agli agenti di intelligenza artificiale di comprendere le conoscenze industriali del mondo reale e di agire sulla base di esse. Questo progetto pionieristico rappresenta un importante riconoscimento della validità delle nostre piattaforme di intelligenza artificiale e di gestione dei dati da parte di un’azienda esterna, leader nel proprio settore, e un significativo passo avanti nella nostra ambizione di guidare la trasformazione digitale dell’Italia e l’adozione dell’intelligenza artificiale” conclude.

– foto di repertorio ufficio stampa Poste Italiane –

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