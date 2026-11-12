MILANO (ITALPRESS) – Nonostante un contesto internazionale ancora caratterizzato da incertezza economica, tensioni geopolitiche e rapide trasformazioni tecnologiche, i leader d’impresa guardano al futuro con fiducia. Quasi sette executive su dieci (69,4%) si attendono un miglioramento dei risultati aziendali nei prossimi 12 mesi. Il livello di fiducia raggiunge i valori più elevati negli Stati Uniti (85%), in Arabia Saudita (76%) e in Cina (73%), a seguire Italia e Germania con rispettivamente il 57% e il 56%.

E’ quanto emerge da una ricerca internazionale di AstraRicerche e commissionata da Omnicom Public Relations Italy, condotta ad inizio novembre 2026 su 500 executive di livello C-suite e top management, con un campione di 100 manager in ciascuno dei seguenti Paesi: Stati Uniti, Italia, Germania, Arabia Saudita e Cina. Lo studio evidenzia come le organizzazioni vedano nella combinazione tra innovazione tecnologica, condizioni economiche favorevoli e qualità delle relazioni con gli stakeholder il principale motore della crescita futura.

Tra i fattori considerati più rilevanti per rafforzare la creazione di valore nel lungo periodo, gli executive indicano al primo posto l’accelerazione dell’innovazione tecnologica guidata dall’intelligenza artificiale (48,6%), seguita dall’aumento della domanda (44,8%), da una maggiore stabilità economica (44,6%) e da una maggiore fiducia da parte dei clienti (43,0%).

I dati evidenziano inoltre come la crescita sia sempre più legata ad asset intangibili. l’82,4% degli intervistati individua almeno un elemento riconducibile al capitale relazionale – come fiducia dei clienti, reputazione aziendale, attrazione dei talenti o qualità delle relazioni con gli stakeholder – quale fattore determinante per la creazione di valore.

Alla domanda su quali stakeholder siano più importanti per il successo dell’organizzazione, gli executive individuano in testa i clienti (58,2%), i dipendenti (56,4%), i partner e fornitori (55,0%). Seguono investitori e azionisti (44,6%), istituzioni, autorità pubbliche e regolatori (32,4%).

Tuttavia, proprio le relazioni considerate più strategiche risultano spesso le più complesse da gestire. Partner e fornitori (32,8%) e clienti (30,6%) sono infatti gli stakeholder rispetto ai quali gli executive segnalano le maggiori difficoltà.

Più di un terzo del campione (37,8%) dichiara di dover gestire almeno due relazioni contemporaneamente considerate essenziali per il business e difficili da mantenere.

Tra coloro che segnalano difficoltà nella gestione degli stakeholder, l’82,8% attribuisce tali complessità a fattori esterni.

In cima alla lista figurano l’incertezza politica e normativa (32,9%), l’impatto di dazi e inflazione (32,9%), le pressioni economiche (32,7%) e le aspettative divergenti tra stakeholder differenti (28,8%). Lo scenario suggerisce come la capacità di costruire consenso, fiducia e relazioni solide stia diventando una competenza sempre più strategica per il management.

Il 55,2% degli executive dichiara che la propria organizzazione misura formalmente la qualità delle relazioni con gli stakeholder chiave in modo sistematico e regolare. Il 32,6% indica una misurazione solo parziale od occasionale. Il 12,2% non misura la qualità delle relazioni: l’8,8% sta sviluppando strumenti di misurazione, il 3,4% non ha in programma di farlo.

Permane tuttavia un divario tra consapevolezza e prassi operative: il 32% ritiene che le relazioni dovrebbero essere misurate con lo stesso rigore delle performance finanziarie, pur riconoscendo che la propria organizzazione non lo fa ancora in modo sistematico.

“I risultati mostrano come la creazione di valore sia sempre più il risultato dell’interazione tra innovazione tecnologica e capacità di costruire relazioni di qualità con gli stakeholder. In un contesto globale caratterizzato da trasformazioni profonde, frammentazione algoritmica e crescenti tensioni geopolitiche, la gestione della comunicazione e delle relazioni diventa una leva ancora più strategica per il business, direttamente collegata alla capacità di generare crescita e performance. Le aziende che sapranno misurare e correlare la qualità delle relazioni a indicatori concreti di performance saranno anche quelle meglio posizionate per creare valore nel lungo periodo”. commenta Massimo Moriconi, CEO di Omnicom Public Relations Italy e Presidente dell’International Communications Consultancy Organisation (ICCO).

– Foto ufficio stampa Omnicom –

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