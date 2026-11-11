A “Il Paese che conta” di Linda Laura Sabbadini il Premio “Canova Club” 2026

ROMA (ITALPRESS) – La Giuria presieduta da Daniele Franco ha aggiudicato a “Il Paese che conta. Come i numeri raccontano la nostra storia” di Linda Laura Sabbadini, Marsilio, il Premio di Letteratura Economica e Finanziaria “Canova Club” 2026, 40° edizione.

Il saggio di Linda Laura Sabbadini ha prevalso sugli altri finalisti selezionati dal comitato dei lettori del Club Canova: L’economia facile di Carlo Cottarelli (Solferino), Imperialismo digitale di Dario Guarascio (Laterza), L’Europa tra Trump e la Cina di Patrizio Bianchi (il Mulino), La Cina spiegata all’Occidente di Pino Arlacchi (Fazi).

I finalisti sono stati selezionati tra 20 saggi pubblicati tra giugno 2025 e maggio 2026 aventi per oggetto temi attinenti all’economia e alla finanza. La proclamazione della vincitrice avrà luogo nel corso del Cenacolo del Canova Club Roma in programma il prossimo lunedì 16 novembre alle 19:30 presso il Grand Hotel Parco dei Principi di Roma.

Antonella Polimeni (Rettrice dell’Università di Roma “La Sapienza”) e Liliana Faccioli Pintozzi (Capo redattrice Esteri Sky TG24) discuteranno con l’autrice di dati e comunicazione, di rappresentazione della realtà e democrazia, con la moderazione di Roberto Basso (Direttore Relazioni esterne di Wind Tre).

Il volume “Il Paese che conta. Come i numeri raccontano la nostra storia” esplora il ruolo della statistica nella comprensione della società italiana, mostrando come i numeri possano raccontare storie, disuguaglianze e trasformazioni sociali in modo accurato e corrispondente alla realtà.

Sabbadini, con la sua esperienza all’Istat, utilizza dati affidabili per descrivere fenomeni come cambiamenti demografici, differenze di genere e condizioni sociali. L’autrice evidenzia che le statistiche non sono neutre, ma strumenti fondamentali per orientare le politiche pubbliche e difendere i diritti. Attraverso esempi concreti, il volume smonta pregiudizi e invita a leggere la realtà con maggiore consapevolezza. Propone inoltre una riflessione sul valore dei dati come base della democrazia, contro la manipolazione delle informazioni.

Linda Laura Sabbadini è una statistica, studiosa di cambiamenti sociali, pioniera negli studi di genere. È stata direttrice dell’ISTAT dal 2000. Ha guidato il rinnovamento radicale delle statistiche sociali e di genere e ha fatto parte di numerosi gruppi di alto livello e centri di eccellenza di ONU, OCSE, Eurostat. È editorialista di Repubblica. Ha ricevuto l’onorificenza di Grande Ufficiale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

– Foto Marsilio Editore –

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