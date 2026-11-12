Lavoro, c’è l’accordo sindacati-imprese su rappresentanza, contratti e salari

ROMA (ITALPRESS) – Cgil, Cisl e Uil hanno siglato con Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confapi, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai, Confcooperative, Legacoop, Agci, Confetra e Confservizi, la preintesa sul nuovo accordo interconfederale che aggiorna le regole su salari, contratti, partecipazione e rappresentanza.

“Un accordo storico – commenta il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone – che dimostra il valore del dialogo tra le parti sociali e segna l’avvio di una nuova stagione per le relazioni industriali e la contrattazione. La scelta del governo di rinunciare all’esercizio della delega su retribuzioni e contrattazione collettiva e l’introduzione del Salario Giusto con il decreto primo maggio hanno contribuito a creare le condizioni per un’intesa importantissima per il Paese”.

BOMBARDIERI “ACCORDO STORICO, STOP A CONTRATTI PIRATA”

“Dopo oltre un anno di trattative e una no stop conclusiva di diciotto ore, questa notte, Uil, Cisl, Cgil e 13 associazioni datoriali, hanno finalmente siglato l’ipotesi di accordo quadro sulla rappresentanza, gli assetti contrattuali, i salari e sui contenuti della contrattazione collettiva”. Lo rende noto il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, che ha guidato la delegazione della sua Organizzazione, composta dalle segretarie confederali Vera Buonomo e Ivana Veronese, e dal segretario confederale, Santo Biondo, in occasione del confronto svoltosi presso la sede nazionale della Confindustria. “Questa notte, abbiamo siglato un’intesa storica, dopo una delle trattative più lunghe e difficili della storia sindacale, destinata a rivoluzionare il sistema delle relazioni industriali: si sono gettate le basi per generare una crescita salariale e per smantellare i contratti pirata. È stato definito, infatti – ha proseguito Bombardieri – un sistema di misurazione della rappresentanza e rappresentatività, sia delle associazioni datoriali sia dei sindacati. In particolare, è previsto che si possa votare, in tutti i luoghi di lavoro, per la costituzione delle Rsu, anche se a chiederlo è almeno il 30%+1 delle lavoratrici e dei lavoratori”.

“Per quel che riguarda la parte salariale – ha sottolineato Bombardieri – sono stati definiti i contenuti del trattamento economico minimo, il Tem, e del trattamento economico complessivo, il Tec. È stato stabilito, in particolare, un adeguamento salariale in vigenza di contratto, previa verifica periodica, con cadenza annuale o biennale. Per il sistema di welfare, previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, emergono importanti novità poiché le prestazioni a carico dei datori di lavoro dovranno essere universali, esigibili ed economicamente quantificabili. Completano l’intesa i capitoli su salute e sicurezza, su formazione e su partecipazione. Nelle prossime settimane – ha precisato Bombardieri – la Uil convocherà i consigli confederali regionali, per sottoporre questa intesa al voto di tutto il proprio gruppo dirigente. Infine, chiederemo al Governo di recepire l’accordo. Sarebbe questo il presupposto per l’attuazione, a distanza di ottant’anni, dell’articolo 39 della Costituzione, in merito alla certificazione della rappresentanza e al riconoscimento pubblico del ruolo contrattuale del Sindacato. Un fatto epocale – ha concluso Bombardieri – che genererà giustizia sociale, crescita ed efficienza economica”.

FUMAROLA “UN ATTO DI RESPONSABILITÀ VERSO IL PAESE”

“È un accordo fondativo , nel solco delle grandi intese interconfederali che hanno segnato la storia repubblicana”, dichiara la leader Cisl Daniela Fumarola. “L’hanno scritto sindacati e imprese in piena autonomia, dopo un confronto lungo e a tratti aspro fra mondi diversi. Mentre l’Italia si divide su tutto, lavoro e impresa si sono dati regole serie ed esigibili. È un atto di responsabilità verso il Paese” aggiunge Fumarola. “Il primo risultato è nelle buste paga. I contratti si rinnovano alla scadenza: le piattaforme arrivano sei mesi prima, la risposta entro un mese, e la trattativa si apre subito. Se i prezzi corrono più del previsto, la differenza si recupera con verifiche periodiche e resta acquisita. Quando il rinnovo tarda scatta una tutela obbligatoria legata al recupero dell’inflazione. Non è indicizzazione, è contrattazione: rinviare non converrà più a nessuno”, afferma la numero uno Cisl

“Il contratto nazionale resta il perno e la contrattazione decentrata arriva in territori e distretti, fino alle imprese più piccole. La partecipazione, entrata nell’ordinamento con la legge di iniziativa popolare voluta dalla Cisl, diventa regola condivisa fra le parti, dal confronto preventivo sull’intelligenza artificiale alle commissioni paritetiche. La formazione è un diritto universale, che segue la persona quando cambia azienda o mestiere. In materia di salute e sicurezza è riconosciuta la contrattazione collettiva quale strumento privilegiato per la prevenzione anche attraverso la pariteticità e la formazione, contrastando con forza ogni forma di bilateralità pirata” sottolinea ancora Fumarola. “Misurare la rappresentanza, con iscritti e voti per i sindacati e lavoratori coperti dai contratti per le imprese, permette di individuare in ogni settore il contratto di riferimento, parametro del salario giusto, e di battere i contratti pirata che abbassano paghe e diritti. Si afferma un principio caro alla Cisl: le regole del lavoro spettano alle parti sociali, al riparo dai cambi di maggioranza”, chiarisce la leader Cisl.

“Partecipazione e contrattazione decentrata, da sempre nell’identità della Cisl, diventano patrimonio comune delle relazioni industriali, grazie anche alle delegate e ai delegati che le portano ogni giorno nei luoghi di lavoro. Ora tocca a tutti noi far vivere le nuove regole, a partire dai contratti scaduti da troppo tempo. Alla politica chiediamo di completare l’azione delle parti con un grande Patto sociale, di cui questa intesa è il primo capitolo. È l’inizio di un percorso di crescita fondato su contrattazione e partecipazione, da fare insieme”, conclude Fumarola.

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