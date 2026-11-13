Porto Torres, tenta di portare via 10kg di sabbia: sanzionato un turista francese

CAGLIARI (ITALPRESS) – I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del reparto locale di Porto Torres, insieme al personale di vigilanza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, hanno intercettato e sequestrato circa 10 chilogrammi di sabbia marina sottratta illegalmente dagli arenili dell’isola.

Il carico era suddiviso in 12 bottiglie custodite nel bagagliaio dell’auto di un turista francese di 74 anni, fermato ai controlli prima di imbarcarsi nel traghetto diretto a Barcellona. Su ciascuna delle bottiglie era stata riportata l’indicazione della spiaggia di provenienza.

Al turista è stata contestata la violazione della Legge Regionale che vieta tassativamente l’asportazione, la detenzione e la vendita di sabbia, ciottoli e conchiglie in assenza di autorizzazione.

Per il trasgressore scatta ora una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare da un minimo di 500 fino a un massimo di 3.000 euro. Le 12 bottiglie sono state poste sotto sequestro amministrativo e prese in custodia negli uffici doganali di Porto Torres.

-Foto ufficio stampa Agenzia delle Dogane-

(ITALPRESS).