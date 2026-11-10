Conflitto a fuoco in strada nel Cagliaritano, grave un uomo ferito alla testa

CAGLIARI (ITALPRESS) – Episodio di violenza a Elmas, nel cagliaritano. Un uomo è stato colpito alla testa durante una sparatoria in zona Giliacquas e le sue condizioni risultano essere particolarmente gravi. Sul posto gli operatori del 118 e i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari. Una persona è già stata fermata e accompagnata in caserma per accertamenti, mentre le indagini sono in corso per chiarire dinamica e motivi del conflitto. Il ferito, che da una prima ricostruzione sembrerebbe essere stato raggiunto da una fucilata, è stato trasportato all’ospedale Brotzu.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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