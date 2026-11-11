Giovane ferito da una fucilata nel Cagliaritano, tre arresti

CAGLIARI (ITALPRESS) – Importanti novità sul fronte delle indagini per la sparatoria avvenuta ieri pomeriggio a Elmas, in località Giliacquas, dove un giovane di 25 anni è rimasto ferito alla testa da un colpo di fucile. Nel corso della serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Cagliari – Stazione di Sant’Avendrace, supportati dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, hanno tratto in arresto tre giovani dell’hinterland cagliaritano di 24, 25 e 26 anni (i primi due già noti alle forze di polizia), gravemente indiziati, a vario titolo, del reato di tentato omicidio. La vicenda si è consumata intorno alle ore 15:00 nella periferia di Elmas, in via Ugo Bassi. Secondo la ricostruzione operata dai militari intervenuti nell’immediatezza, un’autovettura condotta dal 24enne, con a bordo il 25enne, si è scagliata contro due giovani cugini presenti lungo la strada, investendone uno. La vittima dell’investimento ha riportato ferite fortunatamente non gravi ed è stata condotta in ospedale, fuori pericolo di vita.

La dinamica è tuttavia degenerata nel volgere di pochi istanti: un altro parente, 26enne, dall’interno di un’abitazione prospiciente la strada ha impugnato un fucile legalmente detenuto ed ha aperto il fuoco contro il veicolo, esplodendo alcuni colpi. Uno dei quali ha raggiunto al volto il passeggero della vettura, ferendolo gravemente. Il giovane è stato prontamente soccorso e trasportato d’urgenza presso l’ospedale Brotzu di Cagliari, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. Il conducente dell’auto ha invece tentato di far perdere le proprie tracce fuggendo a piedi, ma è stato rintracciato e bloccato a Cagliari dai Carabinieri; l’uomo presentava ferite da arma da fuoco a un braccio, riconducibili alla dinamica descritta. All’esito degli accertamenti e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, l’autore degli spari è stato dichiarato in stato di arresto e associato alla Casa Circondariale di Uta. Il guidatore dell’auto e l’altro giovane ferito sono rimasti ricoverati a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di convalida, il più grave agli arresti domiciliari presso l’ospedale.

– foto di repertorio ufficio stampa Carabinieri –

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