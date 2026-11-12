Incendio a Sassari, distrutte tre ambulanze

SASSARI (ITALPRESS) – Grosso incendio questa mattina a Sassari in via Elio De Cupis. Intorno alle 05.50 la sala operativa della centrale cittadina è stata allertata per il rogo che stava coinvolgendo una struttura nella quale si trovavano parcheggiate tre ambulanze. All’arrivo sul posto della squadra 1A la situazione si è presentata subito molto complessa, in quanto le ambulanze coinvolte erano stipate sotto una tettoia in legno e lamiera. Ingenti i danni, con i mezzi andati completamente distrutti, così come distrutta anche una casetta in legno e la struttura intera che è completamente collassata. In supporto alla squadra dei pompieri si è recata anche un autobotte per il rifornimento idrico. Sul posto i Carabinieri per i rilievi e indagini del caso. Non si rilevano feriti.

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