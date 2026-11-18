VENEZIA (ITALPRESS) – Quattro milioni di euro per progettare e realizzare il primo lotto delle nuove condotte che porteranno le acque reflue della prima zona industriale di Porto Marghera all’impianto di trattamento di Fusina. La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore all’Ambiente Elisa Venturini, ha approvato lo schema di convenzione con Veneto Acque per realizzare il nuovo collegamento fuori dall’area del cedimento.

Con un secondo provvedimento ha approvato il disciplinare con SIFA per riattivare il servizio in via provvisoria, utilizzando il milione di euro della Legge speciale per Venezia già destinato al ripristino nel 2021. Il collegamento fa parte del Progetto Integrato Fusina, il sistema che raccoglie e porta al trattamento le acque di scarico e quelle piovane che dilavano i piazzali degli stabilimenti industriali.

Il tratto interessato era in fase di collaudo e già convogliava le acque di dilavamento dello stabilimento Fincantieri. Il 1° febbraio 2021 il cedimento della sponda sud del Canale Industriale Ovest, davanti alla centrale Edison Marghera Levante, danneggiò le tubazioni. Il collaudo fu sospeso e le acque dello stabilimento furono deviate verso il collettore Veritas, come previsto dal piano di emergenza.

“I primi lavori sono serviti a ridurre la pressione del terreno sulla sponda. Quando, nel maggio 2024, la banchina si è spostata di nuovo verso la laguna, l’Autorità portuale è intervenuta d’urgenza con un sostegno sommerso in pietrame”, spiega l’assessore Elisa Venturini.

“Nel febbraio scorso SIFA ha comunicato che erano state completate le opere affidate al commissario Montesyndial nell’area del terminal container, necessarie per il ripristino provvisorio. A luglio ha poi trasmesso alla Regione il programma aggiornato dei lavori da completare”.

“Ora SIFA effettuerà le prove idrauliche e collegherà tra loro le tubazioni esistenti per riportare le acque a Fusina. Completerà anche l’alimentazione elettrica della stazione di pompaggio e la collegherà al sistema di controllo a distanza” prosegue Venturini. “Il disciplinare prevede che i lavori partano entro sei mesi dalla firma. In parallelo, con Veneto Acque avviamo il primo lotto del collegamento definitivo, che porterà le condotte fuori dall’area del cedimento”.

Veneto Acque ha trasmesso il documento di fattibilità del nuovo tracciato nell’ottobre 2026, dopo il confronto avviato nel dicembre 2025 nella cabina di regia per il sito di interesse nazionale di Venezia-Porto Marghera.

L’opera è suddivisa in due lotti per un investimento complessivo di 6,8 milioni di euro. Con i 4 milioni già reperiti dal Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, la Giunta dà il via alla progettazione e alla realizzazione del primo lotto, che vale quasi il 60 per cento dell’intera opera.

-Foto Regione Veneto-

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