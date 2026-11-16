In Veneto incentivi ministeriali per l’assunzione di giovani con disabilità negli enti del Terzo settore

VENEZIA (ITALPRESS) – Importanti novità per il lavoro e l’inclusione sociale arrivano grazie al decreto del Ministro per le disabilità, registrato dalla Corte dei conti lo scorso 25 settembre 2026. Il provvedimento definisce le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione di un contributo finalizzato a valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità all’interno degli enti del Terzo settore. Finanziato per il 2027 con ben 25 milioni di euro a valere sul Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 210 della legge n. 213/2023), il provvedimento rappresenta un’occasione fondamentale per coniugare la crescita del privato sociale con le politiche attive del lavoro e l’inserimento mirato.

Possono richiedere il contributo tutti gli enti del Terzo settore individuati dall’articolo 4 del decreto legislativo 117/2017 e regolarmente iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La misura si rivolge specificamente alle persone con disabilità di età inferiore ai 35 anni, che siano state assunte con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2026, oppure il cui contratto a termine sia stato trasformato a tempo indeterminato entro la medesima scadenza. “Questo provvedimento – dichiara l’Assessore Roma – costituisce un tassello fondamentale del progetto di vita, uno degli elementi qualificanti della riforma della disabilità che promuove il progetto di vita della persona. In questo percorso il lavoro ha un ruolo essenziale, perché contribuisce a dare concretezza all’autodeterminazione e alla possibilità di scegliere il proprio futuro. Ringrazio gli enti del Terzo settore, che con la loro presenza capillare e la loro capacità di costruire relazioni con le comunità, svolgono quotidianamente una funzione decisiva nel trasformare queste opportunità in esperienze reali di inclusione”.

La misura ministeriale è rivolta agli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale (RUNTS). Il contributo riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di persone con disabilità di età inferiore ai 35 anni, effettuate ai sensi della legge 68/1999 entro il 31 dicembre 2026. L’incentivo può arrivare fino a 12 mila euro per ciascuna assunzione.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).