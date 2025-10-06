ROMA (ITALPRESS) – Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha incontrato oggi al MIT il vice amministratore delegato del Gruppo Yildrim/Corex, Erhan Ciloglu. Si tratta del referente di uno dei più importanti operatori terminalisti a livello mondiale che è presente nel Porto di Taranto con la controllata società San Cataldo Container Terminal s.p.a. (SCCT), titolare della concessione per l’uso delle aree e della banchina del Molo Polisettoriale, per rendere operativo un terminal multipurpose promuovendo lo sviluppo dei traffici commerciali e della logistica con particolare riferimento alla movimentazione di container, merci varie e ro-ro.

Al centro dell’incontro la disponibilità dei fondi ed impegno dell’AdSP Taranto per la realizzazione dei dragaggi, nonché l’attuazione del Decreto MASE sull’Eolico off-shore “per un’opera che rappresenta un grande impatto sul territorio pugliese nel suo complesso ed, in particolare, sull’indotto della catena logistica locale, che coinvolge oltre 400 lavoratori”, spiega il Mit in una nota.

– foto ufficio stampa Mit –

(ITALPRESS).