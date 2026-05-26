Da Terra dei Fuochi a giardino d’Europa: firmato un protocollo di legalità fra Consorzio di bonifica e Libera

ROMA (ITALPRESS) – Promuovere la cultura della legalità, rafforzare la trasparenza amministrativa e costruire un modello di cittadinanza attiva per la tutela del territorio: a pochi giorni dalla significativa presenza di Papa Leone XIV nella Terra dei Fuochi, ANBI annuncia la firma di un Protocollo d’Intesa fra Consorzio di bonifica del Bacino Inferiore del Volturno ed associazione Libera per sviluppare attività congiunte di formazione, sensibilizzazione e monitoraggio civico sui temi del contrasto alle mafie ed alla corruzione.

“Quanto sottoscritto a Caserta è una pratica virtuosa, mai realizzata prima in loco – evidenzia Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – E’ un progetto apripista, in cui il mondo delle associazioni, del terzo settore e delle Istituzioni non entra in conflitto, ma costruisce un modello positivo di collaborazione.”

Il Protocollo prevede la promozione della cultura della legalità democratica e della cittadinanza attiva attraverso percorsi formativi, rivolti al partenariato economico e sociale, oltre ad azioni di animazione territoriale e monitoraggio civico; sono previsti anche specifici momenti di formazione per dipendenti e dirigenti dell’ente consorziale “al fine di trasformare la macchina amministrativa nella direzione della totale trasparenza e del diritto/dovere di sapere”.

“È un atto importante, perché i Consorzi di bonifica ed irrigazione gestiscono lavori per decine di milioni di euro; per ciò servono strutture capaci di respingere ogni tentativo d’infiltrazione e qualsiasi pressione, che voglia condizionare l’attività amministrativa – afferma Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – In tutta Italia stiamo mettendo in campo ogni procedura utile a garantire legalità e trasparenza.”

Nel Consorzio di bonifica Bacino Inferiore del Volturno il percorso è già stato avviato attraverso attività formative interne e con l’istituzione del Comitato per la legalità, la trasparenza e la vigilanza.

“Servono atti concreti, ma anche costruire cultura a partire dai dipendenti e dalla struttura amministrativa – ribadisce Francesco Todisco, Presidente dell’ente consortile – Per questo abbiamo già avviato corsi di formazione e strumenti permanenti di controllo. Inoltre, anche oltre il dettato normativo che non ci obbligherebbe, sul nuovo sito tracceremo ogni atto amministrativo e l’intera procedura delle opere attraverso una piattaforma georeferenziata, che consentirà ai cittadini di seguire tutta la filiera amministrativa. È il metodo, che stiamo mettendo in campo per la Terra dei Fuochi, che vogliamo trasformare in un Giardino d’Europa. In questo quadro va avanti anche il progetto dei Regi Lagni – aggiunge Todisco – E’ stato affidato l’appalto integrato ad un consorzio di imprese, selezionato da una commissione d’alto profilo. Entro poche settimane, concluse le verifiche, consegneremo il cantiere: tra Castel Volturno e Villa Literno partirà il primo parco fluviale, una parte del grande progetto del Giardino d’Europa, dall’Irpinia fino al mare. La gestione sarà condivisa con Libera e con le associazioni, che animano il movimento In nome del popolo inquinato”.

Il referente campano di Libera, Mariano Di Palma, sottolinea il valore innovativo dell’intesa: “Ogni bonifica, in questo caso idrica, rappresenta un nuovo ciclo e la gestione condivisa è un passaggio decisivo. Trasformare la Terra dei Fuochi in Giardino d’Europa significa costruire un nuovo modello di comunità. Per questo vogliamo costruire un piano di consapevolezza civica anche attraverso percorsi etici rivolti ai dipendenti, fondati non solo sulla normativa, ma sull’individuale responsabilità morale. A questo si affiancheranno attività di monitoraggio civico.”

Insieme al Direttore dell’ente consortile, Camillo Mastracchio, hanno partecipato alla firma del Protocollo: l’ex questore, Natale Argirò, Presidente del Comitato per la legalità, la trasparenza e la vigilanza del Consorzio di bonifica del Bacino Inferiore del Volturno; Francesco Pascale per Legambiente Caserta; Vincenzo Viglione del Coordinamento provinciale Libera Caserta; Giuseppe Miselli, Direttore di Coldiretti Caserta.

-Foto ufficio stampa Anbi-

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