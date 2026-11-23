In lieve calo il divario occupazionale di genere in Europa

ROMA (ITALPRESS) - Il divario occupazionale tra uomini e donne in Europa diminuisce, ma resta ancora significativo. A certificarlo sono i dati Eurostat relativi al 2025, che evidenziano un lieve miglioramento rispetto all’anno precedente. Il tasso di occupazione nell’UE per gli uomini di età compresa tra i 20 e i 64 anni è pari all’80,9 per cento, mentre per le donne al 71,2. Ne deriva un divario occupazionale di genere di 9,7 punti percentuali, in calo rispetto ai 10 punti registrati nel 2024. Secondo Eurostat, tra le cause pesano la debolezza del mercato del lavoro, la disoccupazione, la diffusione del lavoro informale e le difficoltà di accesso ai servizi per l’infanzia e l’assistenza agli anziani. A incidere anche il maggiore carico di responsabilità familiari che continua a gravare sulle donne, limitandone le opportunità professionali e la partecipazione al lavoro. Alcuni dei divari occupazionali di genere più contenuti sono stati rilevati nelle regioni baltiche e nordiche europee. gsl