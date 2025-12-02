Polonara racconta la sua malattia: “Mi davano quasi per spacciato, è stato quasi un miracolo”

BOLOGNA (ITALPRESS) – “Per fortuna è andato tutto bene, è stato quasi un miracolo, perché mi davano quasi per spacciato. Naturalmente ringrazio la mia donatrice, una ragazza americana compatibile al 90%, perché è grazie a lei se sono qui. Invito tutti a donare perché così si possono salvare molte vite”. Così il cestista azzurro Anchille Polonara, ala grande della Dinamo Sassari, con un passato anche a Reggio Emilia e nella Virtus Bologna, che ha partecipato in collegamento alla conferenza stampa organizzata da Regione Emilia-Romagna e Admo sulle donazioni di midollo.

Polonara è tornato poi sull’accoglienza ricevuta a Tortona giovedì scorso, in occasione della partita dell’Italia contro l’Islanda: “E’ stata una serata emozionante, non mi aspettavo di ricevere un’ovazione del genere. Ringrazio tutti i tifosi. Purtroppo abbiamo perso, ma le cose importanti in questo momento per me sono altre e avere ricevuto così tanto affetto è stato importante”.

Quindi, il ringraziamento ai sanitari che lo stanno seguendo. “Ho la fortuna di essere assistito da dottori molto preparati. Ringrazio la dottoressa Bonifazi che è una delle migliori in Italia. Quest’estate sono stato anche a Valencia, dove avevano questa pillola sperimentale adatta alla mia patologia e quindi sono stato fortunato di essere stato seguito anche lì da numeri uno. Mi sento un privilegiato, perché essere seguito da dottori con tanta esperienza e competenza è fondamentale”, ha concluso Polonara.

