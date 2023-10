SALERNO (ITALPRESS) – Tutto facile per la Salernitana, i granata vincono 4-0 contro la Sampdoria e volano agli ottavi di finale della Coppa Italia dove se la vedranno con la Juventus. Serata di festa per Inzaghi, in gol Tchaouna (doppietta), Ikwuemesi e Cabral: un successo che dà fiducia all’ambiente dopo le critiche degli ultimi giorni e in vista del match contro il Napoli, in programma sabato alle ore 15.00.

Al di là di una girata pericolosa di De Luca al 14′, i granata non hanno mai sofferto: a sbloccare il match ci ha pensato Ikwuemesi al 28′, decisiva la deviazione di Gonzalez a beffare Ravaglia. Da quel momento in poi la squadra di Pirlo ha sbagliato parecchio soprattutto in fase d’impostazione: la doccia fredda è arrivata nel minuto di recupero quando Tchaouna, con un diagonale da posizione defilata, è riuscito a siglare il 2-0. Nella ripresa si è vista una sola squadra, il francese ex Rennes al 22′ si è inventato un gran gol partendo dalla trequarti per poi convergere verso il centro: difesa ligure praticamente immobile, il 3-0 ha rappresentato la sentenza definitiva. Nella parte finale del match gli ospiti hanno provato a premere sull’acceleratore, la Salernitana ha invece gestito senza rischiare troppo. Al 41′ Cabral, su assist di Simy, ha siglato il poker. Negli ottavi di finale i granata sfideranno la Juventus mentre i blucerchiati, fuori dalla competizione, se la vedranno in campionato col Palermo: la situazione di classifica resta però disastrosa, al termine della gara c’è stata la contestazione da parte dei tifosi ospiti.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]