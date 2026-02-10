Pnrr, presentata a Palermo la riforma Accrual nella pubblica amministrazione

PALERMO (ITALPRESS) – Un ulteriore step in termini di semplificazione e trasparenza all’interno delle pubbliche amministrazioni: questo l’obiettivo della riforma Accrual, che introduce un sistema di contabilità economico-patrimoniale unico guardando da un lato all’armonizzazione dei bilanci, dall’altro a una maggiore sostenibilità finanziaria. Si tratta di uno strumento che fa parte della Riforma 1.15 del Pnrr: la presentazione è avvenuta a Palermo, nell’Aula Magna di Palazzo Steri, in un seminario organizzato dall’Università e dalla sezione locale della Ragioneria generale dello Stato del ministero dell’Economia. Presenti tra gli altri il rettore Massimo Midiri, il direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato Manuela Dagnino e il direttore generale dell’Università di Palermo Antonio Sorce: ad assistere ai lavori anche l’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino. Oltre a offrire una panoramica dei contenuti e degli effetti immediati della riforma, l’evento fornisce un quadro su tempistiche e modalità di avvio della transizione verso un modello contabile ben diverso dal paradigma precedente.

“Oggi, in questo seminario che rappresenta un punto di svolta importante per la pubblica amministrazione, discutiamo una delle riforme più significative lasciate dal Pnrr – sottolinea Midiri, – Si tratta di un cambio di paradigma dove non si valutano solo entrate e uscite, come veniva fatto prima nella contabilità generale, ma si va a vedere il valore dei finanziamenti e degli approvvigionamenti anche in chiave sostenibile. Questo dà alle pubbliche amministrazioni il passo per avere una visione sulle scelte di governance: noi siamo molto contenti di aver realizzato questo seminario, in partenariato con la Ragioneria generale dello Stato, perché riteniamo che l’Università abbia l’obbligo e la responsabilità morale di dare indicazioni per le pubbliche amministrazioni in termini di buone prassi e gestione delle aziende”.

Tale riforma, secondo il rettore, si inserisce in un quadro di cambiamento che ha coinvolto tutta l’Italia “con un arrivo davvero enorme di capitali e finanziamenti: la nostra amministrazione ha risposto celermente, ma in generale tutto l’atteggiamento dell’amministrazione è stato molto positivo. Il paese ha risposto positivamente: il Pnrr è stato una grande occasione e nella gran parte dei casi ha portato risultati sufficientemente adeguati. Lo snellimento delle procedure burocratiche è un momento fondamentale: ci sono troppi freni che rallentano l’azione dell’amministrazione, in più non si fa vedere quanto tempo passa per la realizzazione delle proposte. Questa riforma va certamente nella direzione della semplificazione: sarà uno snodo fondamentale per gli amministratori, che devono utilizzarla correttamente ma avere anche il coraggio di applicarla in tutte le sue declinazioni. Le leggi ci sono, quel che serve è la responsabilità interna di applicare rapidamente la riforma e farla diventare propria in ogni singolo ufficio”. Per Manuela Dagnino uno dei propositi di Accrual è “creare un linguaggio contabile uniforme per tutte le pubbliche amministrazioni, in modo da consentire anche la comparazione tra bilanci di diverse pubbliche amministrazioni in un processo di integrazione europea e armonizzazione dei bilanci stessi. È una sfida importante, abbiamo voluto realizzare questa giornata proprio per sensibilizzare gli enti e dirgli che non sono soli: il grande regista della riforma è la Ragioneria generale dello Stato”. Guardando ai destinatari della riforma, Sorce evidenzia come “Accural vuole in un certo senso indirizzare non solo l’Università, ma tutte le amministrazioni pubbliche, verso una gestione contabile che garantisca una maggiore capacità di valutare la sostenibilità finanziaria. Il ministero dell’Economia è impegnato in questa campagna di sensibilizzazione e formazione del personale e di tutti i dipendenti pubblici che devono dare un segnale tempestivo per affrontare una nuova tipologia di contabilità: l’Università si è schierata al fianco del ministero, questo seminario consentirà di divulgare in maniera capillare questa nuova tipologia di contabilità”.

– foto xd8/Italpress –

(ITALPRESS).