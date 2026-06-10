PNRR e digitalizzazione, Giacinti “Rete facilitatori, un supporto concreto ai cittadini”

VENEZIA (ITALPRESS) – È Paolo Franzin (classe 1946), parte attiva dell’ETS AUSER Venezia, il facilitatore più anziano della rete veneta. Il premio gli è stato conferito ieri, nella sala Paladin di Palazzo Moroni, a Padova, “per aver contribuito con esperienza, passione e spirito di servizio alla diffusione delle competenze digitali nella comunità”.

Una dimostrazione di come il Progetto “Rete di Servizi di Facilitazione Digitale”, l’iniziativa della Regione del Veneto finanziata nell’ambito della Misura 1.7.2 del PNRR, abbia saputo unire le generazioni nel segno della solidarietà digitale.

Il conferimento del riconoscimento è stato uno dei momenti più significativi dell’appuntamento promosso dalla Regione del Veneto, a conclusione del progetto che ha visto il raggiungimento di un traguardo significativo: oltre 200.000 cittadini unici facilitati e più di 230 Punti Digitale Facile aperti sul territorio regionale.

L’iniziativa ha celebrato il raggiungimento dei traguardi di alfabetizzazione e inclusione digitale che, grazie a una presenza capillare, hanno permesso di abbattere concretamente il digital divide sul territorio regionale e di rendere la cittadinanza autonoma nell’accesso ai servizi online pubblici e privati.

“Questo è un progetto – ha evidenziato l’assessore all’Agenda digitale Filippo Giacinti – che rende profondamente orgogliosa la Regione del Veneto perché ha saputo dare un supporto concreto e tangibile ai propri cittadini. Dietro ai risultati della rete ci sono persone reali – dai nostri anziani ai soggetti tradizionalmente più fragili – che oggi hanno conquistato una nuova e piena indipendenza digitale. Abbiamo offerto risposte reali per garantire a tutti il diritto alla cittadinanza digitale attiva. Lo straordinario successo di questa giornata e la risposta corale del territorio dimostrano che il Veneto è una terra all’avanguardia che mette l’innovazione tecnologica al servizio dei bisogni quotidiani delle persone. Desidero esprime un sentito ringraziamento a tutti gli interlocutori coinvolti, ai Comuni e agli Enti del Terzo Settore partner di co-progettazione che hanno reso possibile lo sviluppo di questa straordinaria infrastruttura di inclusione. Con la chiusura di questa misura, la Regione del Veneto si conferma un modello d’eccellenza e di vicinanza al cittadino, capace di trasformare le risorse strategiche in opportunità concrete per la vita di tutti i giorni”.

Nel corso della giornata sono stati proclamati i vincitori del contest ‘Impatto Digitale’, l’iniziativa promossa dalla Direzione ICT regionale per valorizzare le migliori pratiche territoriali sviluppate dagli Hub.

-Foto Regione Veneto-

(ITALPRESS).