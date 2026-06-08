VENEZIA (ITALPRESS) – Il meteo regionale prevede per oggi pomeriggio condizioni di modesta instabilità, generalmente limitate alle zone montane dove saranno maggiormente probabili dei rovesci o temporali da locali a sparsi. Martedì instabilità in aumento anche su parte della pianura con possibilità di rovesci/temporali nelle prime ore del mattino e nel pomeriggio/sera quando potranno essere anche diffusi sulle Dolomiti. Alla luce di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato l’allerta gialla per temporali sulle Dolomiti orientali ed occidentali, per tutta la giornata di domani.

– foto IPA Agency –

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