Pnrr, Crosetto “Obiettivo del Paese, non del governo”

"Il Pnrr non è un obiettivo del Governo, è un obiettivo del Paese: serve che si impegni Governo, burocrazia, imprese che siano in grado di portare avanti i lavori, che ci siano tecnici in grado di progettarli. E' un impegno che vince il 100% del Paese, non è un impegno che vince la Meloni, lo vinciamo e lo perdiamo tutti insieme". Lo dice il Ministro della Difesa, Guido Crosetto a Napoli. xc9/trl/gsl