MILANO (ITALPRESS) – In ambito Pnrr e di sanità, “la Liguria è una delle regioni più virtuose dal punto di vista della spesa. Ne sono molto contento, ma soprattutto perché abbiamo dimostrato che gli investimenti fatti hanno riportato il sistema al servizio dei cittadini”. Cosi il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, a margine dell’evento “L’Italia del Pnrr-Creare il modello. Fare sistema. Orientare il futuro. Una sfida che si racconta”. “Durante il Covid, per i motivi che voi conosciamo, le visite erano interrotte, non si parlava più con i medici, si lavorava solo attraverso i canali digitali oppure si andava direttamente in ospedale, che era l’unica garanzia – ha ricordato il governatore – . Oggi noi possiamo dire che abbiamo svolto più di 20mila visite e attività fatte al di fuori dell’ospedale, ovvero fatte all’interno delle case di comunità. Questo è un grandissimo vantaggio perché scarica il lavoro degli ospedali”.

Bucci ha poi sottolineato che in Regione “siamo contenti perché abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, abbiamo già terminato, addirittura abbiamo più case di comunità di quelle che erano in programma: 32 rispetto alle 30 previste e lo stesso vale per gli ospedali di comunità”. Secondo il presidente, sulla sanità “è stata fatta una grossa rivoluzione perché quella territoriale è assolutamente importante e il territorio deve sentirsi sicuro di avere una sanità come si deve”. “L’Italia è un paese di altissima qualità di vita – ha concluso – . E noi vogliamo che la qualità di vita corrisponda anche a un’alta qualità di sanità. Abbiamo fatto il nostro lavoro e continueremo in questa direzione”.

– foto xm4/Italpress –

(ITALPRESS).