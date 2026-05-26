Liguria, in occasione del 2 giugno torna Palazzi Svelati. Bucci: “Le istituzioni sono la casa di tutti”

GENOVA (ITALPRESS) – In occasione dell’80° anniversario della Repubblica, il 2 giugno torna Palazzi Svelati, l’iniziativa organizzata da Regione Liguria per aprire ai cittadini le porte di palazzi istituzionali normalmente chiusi al pubblico, tra cui il palazzo della Regione in piazza De Ferrari.

A partire da domani, mercoledì 27 maggio, sul sito ufficiale www.regione.liguria.it sarà disponibile il link per prenotare la visita. Per alcuni palazzi la prenotazione è obbligatoria. All’interno del palazzo della Regione Liguria – aperto dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17 con prenotazione obbligatoria e visite guidate – sarà possibile accedere alla Sala Giunta, all’Ufficio del Presidente e ad altri uffici di rappresentanza, ammirando sculture in bronzo di Francesco Messina provenienti dalla Wolfsoniana di Nervi e opere appartenenti al patrimonio dell’Ente tra cui alcuni dipinti di Giuseppe Ferdinando Piana.

“Le Istituzioni sono la casa di tutti – dichiara il presidente Marco Bucci -. In questa giornata che ricorda una scelta epocale per la nostra democrazia, è un piacere particolare aprire le porte della sede di Regione Liguria e di altri palazzi storici di Genova alla visita dei cittadini, che avranno anche la possibilità di scoprire alcuni tesori dell’arte custoditi in edifici che raccontano la nostra storia. Quest’anno in particolare il palazzo della Regione renderà visitabile anche la sala Giunta appena restaurata, il luogo in cui vengono assunte le decisioni più importanti per far crescere la qualità di vita della nostra Liguria”.

Tra le novità di quest’anno, sarà aperta anche la Torre Grimaldina di Palazzo Ducale una delle strutture più antiche e significative dell’edificio, utilizzata in passato anche come carcere e recentemente riaperta dopo l’intervento recupero e ristrutturazione, realizzato con fondi Pnrr. Aperta anche la terrazza, da cui si potrà ammirare una vista sulla città a 360 gradi.

-Foto IPA Agency-

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