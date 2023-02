ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente di Confapi, Cristian Camisa, è stato ricevuto stamane dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. “Ringrazio il ministro – dice Camisa – per la sua disponibilità a trattare di numerosi temi cari al nostro mondo a partire dalle materie prime e metalli, ex Ilva, automotive e crediti d’imposta. Ho avuto modo di apprezzare le strategie e le linee guida delineate dal suo ministero nonché la considerazione da parte del ministro Urso della piccola e media industria italiana come motore del tessuto imprenditoriale italiano e del Made in Italy nel mondo”.

