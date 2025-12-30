Plastic free, nel 2025 raccolti in Veneto 95.000 kg di rifiuti

VENEZIA (ITALPRESS) – “I numeri diffusi da Plastic Free, e in particolare i quasi 95.000 chili di rifiuti raccolti da spiagge, corsi d’acqua, aree verdi del Veneto, confermano ancora una volta come la nostra sia una regione leader nella tutela ambientale, e questo grazie a un modello virtuoso fondato sulla collaborazione tra cittadini, istituzioni e mondo del volontariato”. Lo dichiara l‘assessore regionale all’Ambiente Elisa Venturini, commentando i dati sulle attività svolte nel 2025 da Plastic Free Onlus in Veneto.

In particolare, l’associazione – nata nel 2019 con l’obiettivo di contrastare l’inquinamento da plastica – nel solo 2025 ha organizzato ben 513 appuntamenti ambientali tra clean up (228), raccolte di mozziconi (10), passeggiate ecologiche (67) ed eventi pubblici, con il coinvolgimento di 6.876 volontari e la raccolta di 94.674 chilogrammi di rifiuti. Le attività pubbliche hanno sensibilizzato 7.562 cittadini, mentre le 156 iniziative nelle scuole hanno raggiunto 9.600 studenti.

“Numeri imponenti – aggiunge Venturini – che dimostrano una volta in più la straordinaria sensibilità ambientale dei veneti, che da sempre si distinguono per comportamenti responsabili e attenzione alla sostenibilità, come dimostra ad esempio il fatto che da anni siamo leader in Italia nella raccolta differenziata. Credo che questi risultati non arrivino per caso: sono il frutto di un’alleanza concreta tra cittadini consapevoli, volontari instancabili e amministrazioni locali che scelgono di fare squadra. Le decine di protocolli d’intesa tra Plastic Free e i nostri Comuni, le iniziative nelle scuole e le azioni di contrasto all’inquinamento da plastica rappresentano un investimento sul futuro e sulla qualità della vita delle nostre comunità, per cui ringrazio gli straordinari volontari dell’associazione e la referente regionale Simona Simionato”.

“Come Regione Veneto – conclude l’assessore Venturini – continuiamo a sostenere e valorizzare queste esperienze, perché la tutela dell’ambiente passa dall’impegno quotidiano di ciascuno e dalla capacità delle istituzioni di accompagnare e rafforzare le buone pratiche già radicate nel nostro territorio”.

