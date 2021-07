Piunti (Conou) “Con l’economia circolare si salva il pianeta”

Nell'economia circolare c'è la chiave per salvare il pianeta. Ne è convinto Riccardo Piunti, presidente di Conou, il Consorzio Nazionale per la gestione, il trattamento degli olii minerali usati, intervistato da Claudio Brachino, per la rubrica "Primo Piano" dell'Agenzia Italpress. ror/mgg/mrv