25 Aprile, Sala “Fatti spiacevoli, troviamo formule per festeggiare meglio”

MILANO (ITALPRESS) - "È difficile commentare perché alla fine è stato purtroppo spiacevole, essendo una delle giornate più importanti di Milano ed è un peccato". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato i fatti avvenuti al corteo del 25 aprile nel capoluogo lombardo, a margine della cerimonia di commemorazione di Gaetano Amoroso. "Io per commentare direi che proviamo ad andare avanti e pensiamo che l'anno prossimo ci sarà un altro 25 aprile e ci auguriamo che non debba essere così per Milano, per i cittadini - ha proseguito - perché a fronte di situazioni spiacevoli ci sono state anche migliaia e migliaia di persone che hanno partecipato non solo pacificamente ma piacevolmente, che vogliono partecipare ogni anno, quindi io non è che mi senta di aggiungere altro se non cerchiamo di pensare al fatto che i valori del 25 aprile rimangono immutati, l'anno prossimo sarà un altro anno e per cui troviamo le formule per poter festeggiare il 25 aprile". Il primo cittadino ha poi ribadito: "noi la chiamiamo Festa della Liberazione ma" attualmente "non è una festa, purtroppo è un confronto, deve tornare ad essere una festa importantissima per il nostro Paese, in particolare per la nostra città perché, come abbiamo ricordato, qui la liberazione è stata significativa, Milano non ha aspettato che arrivassero gli alleati, si è subito mossa, si è data da fare". Quindi, "ripeto, spiacevole ma guardiamo avanti", ha concluso. xm4/pc/mca3