Carceri Sardegna, Todde “Serve interlocuzione seria con le istituzioni”

NUORO (ITALPRESS) - "Oggi è stato un giorno importante perché ho avuto la possibilità di visitare il carcere, vedere i lavori e ovviamente la preoccupazione c'è ed è tanta". Lo ha detto la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, in visita al carcere di Badu ’e Carros a Nuoro insieme al sindaco Emiliano Fenu. "Io credo che bisogna ovviamente avere un'interlocuzione seria con le istituzioni e quindi quello che chiederò al ministro e quello che chiederò ovviamente anche al dipartimento è di avere un'interlocuzione seria", aggiunge. mgg/gtr (Fonte video: ufficio stampa Regione Sardegna)