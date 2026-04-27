Centrosinistra, Calenda “Senza centro molto forte prossimo giro sarà disastro”

NAPOLI (ITALPRESS) - "Io non ho capito ancora niente del centrosinistra. Non so cosa vogliono fare, non so qual è la loro linea sull'energia, sull'Ucraina. Io credo che ci voglia un centro molto forte che faccia da ago della bilancia e che imponga un'agenda pragmatica, se no il prossimo giro sarà un vero disastro". Lo dice il segretario di Azione, Carlo Calenda, parlando a Villa Doria D'Angri a Napoli, a margine della presentazione del suo libro "Difendere la libertà. L'ora dell'Europa". xc9/mgg/mca2