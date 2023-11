MILANO (ITALPRESS) – Le ultime due gare della stagione 2023 vedranno in pista la selezione più morbida fra le sei mescole che Pirelli ha definito per questa edizione del Mondiale di F1. Sia a Las Vegas che ad Abu Dhabi le squadre avranno a disposizione la C3 come P Zero White hard, la C4 come P Zero Yellow medium e la C5 come P Zero Red soft.

La Formula 1 tornerà a Las Vegas dopo 41 anni su un tracciato tutto nuovo, che si snoderà per 6,201 chilometri toccando alcuni fra i punti più iconici della famosa Strip – la parte di Las Vegas Boulevard diventata il simbolo della città del Nevada – come il Bellagio, il Venetian e il Caesars Palace. I dintorni di quest’ultimo casinò erano stati teatro degli unici due Gran Premi già corsi in questa città, come ultimo appuntamento delle stagioni 1981 e 1982. Il terzo Gran Premio dell’anno che si svolgerà negli Usa costituisce una vera incognita. Le squadre non hanno alcun riferimento reale e dovranno basarsi sulle simulazioni per definire un assetto di base, da sviluppare durante il fine settimana. Un’altra incognita saranno le temperature, visto che tutte le sessioni si svolgeranno dopo il tramonto. Le prime due sessioni di prove libere sono in programma giovedì sera (20:30) e nella notte tra giovedì e venerdì (0:00-1:00). Stessi orari, venerdì, per la FP3 e le qualifiche mentre la gara partirà sabato sera alle 22. Si tornerà in Medio Oriente per quello che è ormai diventato il classico appuntamento conclusivo della stagione. L’Autodromo di Yas Marina ad Abu Dhabi ospita un Gran Premio ininterrottamente dal 2009 e dodici volte è stata l’ultima gara del calendario. L’asfalto è poco abrasivo e il layout non è particolarmente impegnativo per gli pneumatici, soggetti a forze longitudinali e laterali abbastanza bilanciate fra i due assi. Il Gran Premio di Abu Dhabi sarà seguito da una giornata di test a cui prenderanno parte tutti i team, il martedì successivo alla gara.

