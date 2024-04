MILANO (ITALPRESS) – “Siamo concentrati sulla gara di domani contro il Lecce; poi penseremo alla sfida di Europa League contro la Roma. In questo campionato non siamo riusciti mai a vincere cinque partite di fila: ci proveremo domani, anche se affrontiamo un team in salute, che dal cambio del tecnico non ha ancora subito reti”. Parola del tecnico del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di campionato, in casa, contro il Lecce. “C’è la voglia di fare bene. Arriviamo nel periodo caldo della stagione in buone condizioni. Turn over in vista dell’Europa League? La concentrazione al momento, ripeto, è solo sul Lecce. Se ci saranno dei cambi saranno motivati solo da quello che ho visto in settimana e dalla squalifica di Loftus-Cheek. Di certo contro il Lecce vogliamo dare continuità ai nostri risultati e schiererò la formazione migliore possibile”, ha precisato Pioli. “Arriviamo a questo punto della stagione con Leao nelle condizioni migliori, sia mentali che fisiche. Ho parlato molto con Rafael e credo che possa ancora crescere in qualche situazione. Thiaw non sarà a disposizione domani: ha questa infiammazione per una fascite plantare, che gli crea un pò di problemi. Non è riuscito a sviluppare tutti gli allenamenti con noi in settimana, quindi a livello precauzionale non sarà convocato per il match di domani ma c’è grande speranza che possa essere a disposizione per giovedì, in Europa League, viste le assenze di Kalulu e Tomori”, ha detto ancora il tecnico del Milan. “Bennacer al posto di Loftus-Cheek? E’ un’ipotesi, potrebbe giocare lui in quel ruolo o, magari, qualcun altro. Jovic? Per me è un giocatore di qualità, che si è fatto trovare pronto e che credo possa fare anche di più”, ha concluso Pioli.

