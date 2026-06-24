Sinner pronto per Wimbledon: “Vincere qui è speciale, ho riposato e ora sto bene”

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “Da piccolo non avrei mai immaginato di trovarmi in questa posizione. Nemmeno di giocare qui a Wimbledon. Vengo da un piccolo paese, non era realistico pensare a ciò. Ora invece ho un trofeo con il mio nome inciso accanto a quello di giocatori incredibili. E’ davvero qualcosa di speciale“. Così Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale, in un’intervista ripresa da SuperTennis e rilasciata a Londra a pochi giorni dal via di Wimbledon 2026. Il giocatore azzurro esordirà lunedì 29 giugno nella terza prova stagionale del Grande Slam, dove giocherà da campione in carica. “Quando vengo qui – aggiunge l’altoatesino, parlando dal centrale dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club – mi ricordo dell’ultimo punto dell’anno scorso. La mia famiglia lì sugli spalti, mio fratello, il mio team: è stato stupendo. E’ qualcosa che vorrei rivivere, non lo nego. Ma se tutto ciò non dovesse riaccadere l’ho fatto una volta e resterà per sempre nella mia memoria per tutta la vita”.

“Nel tennis è difficile godersi le vittorie. Dopo quattro o cinque giorni devi sempre tornare in campo. Devi ricominciare da zero, anche quando hai appena fatto un grande torneo. Vengo da un inizio di stagione super, anche se non ho vinto grandi manifestazioni. Noi lavoriamo duramente per vincere i titoli Major. Ho i miei e lavoro per raggiungerli ma il nostro è uno sport imprevedibile”, ha continuato Sinner. “Sto molto bene ora. Dopo Parigi ho fatto diversi controlli ed è tutto ok. Avevo bisogno di ‘staccare’ e ho apprezzato molto i giorni di pausa. Ho avuto un periodo più lungo per prepararmi al meglio, mi sento in buona forma. Le prime partite qui a Londra saranno difficili: non gioco sull’erba da circa un anno ma non vedo l’ora di farlo”, ha spiegato poi l’azzurro. “Dopo Parigi abbiamo analizzato bene tanti aspetti, cercando di capire se sarebbe successa la stessa cosa se avessi giocato meno nelle settimane precedenti. Ma non abbiamo risposte. Ogni giorno è diverso. Ho imparato da quanto successo a Parigi e credo che il tutto mi renderà ancora più forte per il futuro”, ha concluso Sinner.

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