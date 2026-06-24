Inter-Monza e Udinese-Como aprono la Serie A 2026/2027

ROMA (ITALPRESS) – Si parte con Inter-Monza e Udinese-Como. Si chiude con Roma-Fiorentina all’Olimpico. Date e orari della prima giornata – e delle successive quattro – sono a disposizione di tifosi e addetti ai lavori. La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi dai cinque turni che aprono il campionato 2026-2027. Si parte sabato alle 18.30. I campioni d’Italia guidati da Cristian Chivu sfideranno i biancorossi, mentre gli uomini di Cesc Fabregas apriranno la stagione da Champions contro i friulani. Poche ore dopo, alle 20.45, sarà il turno del Napoli contro il Genoa, in contemporanea a Parma-Cagliari. Domenica alle 18.30 spazio a Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce, mentre alle 20.45 occhi puntati su Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Lunedì, il turno di Bologna-Lazio (18.30) e dei giallorossi di Gian Piero Gasperini contro i viola (20.45). Bis apparecchiato per la Roma che giocherà di lunedì anche la seconda giornata contro il Lecce (alle 18.30). Dal secondo turno si giocherà anche di venerdì. Il 28 agosto il turno si apre con Milan-Venezia alle 20.45, mentre sabato alle 18.30 sono programmate tre sfide in contemporanea: Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Sassuolo-Torino, prima di Juventus-Parma alle 20.45. Domenica 30 agosto Napoli-Como, alle 18.30, apre il programma che prosegue alle 20.45 con Cagliari-Inter e Lazio-Genoa.

Niente sosta dopo i primi due turni in questa stagione: la terza giornata si apre venerdì 4 settembre con Genoa-Como, mentre sabato c’è il primo big match, Inter-Napoli, programmato alle 18.00, tra Fiorentina-Torino, alle 15.00 e Roma-Atalanta, alle 20.45. Anche la domenica offre una sfida imperdibile, Juventus-Milan alle 20.45. Prima giocano Frosinone-Venezia e Parma-Monza, entrambe alle 15.00, e il derby emiliano Bologna-Sassuolo alle 18.00. Cagliari-Lecce, nel tardo pomeriggio, e Udinese-Lazio, in serata, chiudono il turno lunedì 7 settembre. A incidere sulla programmazione sarà l’Europa. Un tesoro per le casse dei club, ma anche un’incognita tutta da considerare sul calendario. Nella quarta giornata ad esempio Lazio-Milan e Sassuolo-Juventus si giocheranno, in base a quando rossoneri e bianconeri debutteranno in Europa League, una sabato alle 18.00 e l’altra domenica alle 20.45. Soggetta a modifiche anche la calendarizzazione delle gare Como-Parma (domenica alle 15.00), Napoli-Bologna (domenica alle 18.00), e Torino-Roma (domenica alle 12.30), in attesa del calendario della prima giornata di Champions League che prevede, solo per il turno d’esordio, una gara di giovedì. In sintesi, chi gioca in Europa quel giorno, scenderà in campo lunedì in campionato.

Prima della sosta ‘lunga’ – non si giocherà nei due week end consecutivi del 27 settembre e 4 ottobre per gli impegni della nazionali – è in programma la quinta giornata che si apre con Monza-Sassuolo venerdì sera. Sabato alle 15.00 sono in programma Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, seguiti dalla supersfida tra Roma e Inter e da Venezia-Lazio in serata. Domenica all’ora di pranzo scendono in campo Fiorentina e Napoli prima di Frosinone-Como e Parma-Genoa, entrambe alle 15.00. Alle 18.00 tocca ad Atalanta e Juventus, alle 20.45 è in programma Milan-Lecce. Il countdown entra nel vivo.

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