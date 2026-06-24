La F1 fa tappa in Austria, Vasseur: “Segnali positivi nelle ultime gare, ma c’è tanto da fare”

MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – A due settimane dal Gran Premio di Barcelona-Catalunya, vinto da Lewis Hamilton, la Formula 1 torna in pista per un’altra doppietta europea che vedrà il campionato fare tappa in Austria e poi in Gran Bretagna. La Scuderia Ferrari HP arriva sulle montagne della Stiria con l’obiettivo di proseguire il lavoro svolto nelle ultime gare, consapevole che su un tracciato tanto breve quanto impegnativo ogni dettaglio può fare la differenza. Per la seconda volta in questa stagione il team schiererà tre piloti: Dino Beganovic, membro della Ferrari Driver Academy e attualmente impegnato nel campionato di Formula 2 con il team Dams, salirà infatti sulla SF-26 di Charles Leclerc nella prima sessione di prove libere del venerdì, completando uno dei turni riservati ai giovani piloti previsti dal regolamento. Situata a oltre 700 metri sul livello del mare e circondata da montagne, la pista di Spielberg è nota per le condizioni meteorologiche variabili, con improvvisi cambiamenti che possono influenzare l’andamento delle sessioni.

Il weekend seguirà il formato tradizionale con la prima sessione di prove libere in programma venerdì alle 13.30 e la seconda alle 17. Sabato l’ultima ora di prove inizierà alle 12.30, mentre le qualifiche scatteranno alle 16. Il Gran Premio d’Austria prenderà il via domenica alle 15: sono previsti 71 giri, pari a 306,452 chilometri.

“Arriviamo in Austria incoraggiati dai segnali positivi mostrati nelle ultime gare, anche se siamo consapevoli che c’è ancora molto lavoro da fare e che dobbiamo continuare a concentrarci su noi stessi – spiega il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur -. Come abbiamo sempre fatto fin dall’inizio della stagione, approcceremo questo weekend con lo stesso metodo e la stessa mentalità, cercando di mettere insieme un fine settimana lineare sotto ogni aspetto, dall’esecuzione in pista alle scelte strategiche da prendere al muretto. Sappiamo che ogni weekend rappresenta una storia a sé. Per questo continueremo ad affrontare una gara alla volta, con umiltà, con l’obiettivo di ottenere il massimo”.

-Foto IPA Agency-

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