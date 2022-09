SALISBURGO (AUSTRIA) (ITALPRESS) – “Il Salisburgo è un squadra veloce, intensa, con qualità, abituata a fare la partita: domani servirà un Milan di alto livello. Dobbiamo essere molto attenti e determinati, giocare un calcio con un livello tecnico importante”. Queste le parole di Stefano Pioli alla vigilia della sfida d’esordio in Champions League contro il Salisburgo. “Ho ricordato alla squadra che l’anno scorso in questo periodo molti erano al debutto in Europa: potevamo essere più insicuri, meno consapevoli, ma ora la squadra sa come ottenere un successo in Champions – ha proseguito il tecnico del Milan – Servono gioco di squadra e passione, bisogna crederci sempre e non arrendersi mai. Del resto siamo sempre stati molto bravi a riconoscere le opportunità per dimostrare le nostre qualità e domani ne abbiamo una. Leao? E’ un ragazzo molto disponibile e volenteroso. Con il potenziale che ha non deve accontentarsi: può diventare più continuo, certo, ma un giovane deve fare questi step, deve poter sbagliare”.

Pioli si è poi soffermato sull’incontro della squadra con il nuovo proprietario, Gerry Carinale. “Ha grande carisma, grande passione. Il discorso fatto è piaciuto a tutti, ha trasmesso energia e positività – ha sottolineato il tecnico del Milan – Sappiamo di avere alle spalle un club solido e importante che ci mette nelle migliori condizioni per fare al meglio il nostro lavoro”. Pronto al debutto anche Calabria: “Per vincere la coppa ci vorrà del tempo, il percorso è lungo, ma noi faremo il meglio, siamo il Milan – ha dichiarato il terzino rossonero – Di certo non vediamo l’ora di cominciare. Ci siamo preparati molto bene, abbiamo lavorato tanto: la Champions deve essere la nostra casa, siamo prontissimi. De Ketelaere? Ha talento, ci darà soluzioni importanti in campo, è bravo con la palla ma anche nei tempi di inserimento. Ci aiuterà come Origi, che viene da un campionato importante ma non pensavo fosse così forte”.

