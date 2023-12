ROMA (ITALPRESS) – Nel terzo trimestre del 2023 il prodotto interno lordo, corretto per gli effetti di calendario, è cresciuto dello 0,1% sia rispetto al trimestre precedente, sia nei confronti del terzo trimestre del 2022. Lo rende noto l’Istat. Rispetto al trimestre precedente, tra i principali aggregati della domanda interna risultano in crescita i consumi finali nazionali, mentre gli investimenti fissi lordi si riducono dello 0,1%. Le importazioni sono diminuite del 2% e le esportazioni sono aumentate dello 0,6%. I dati sul Pil arrivano in un contesto di preoccupazione da parte delle famiglie per l’erosione dei risparmi legata all’inflazione. Secondo il 57^ rapporto Censis sulla situazione del Paese, due famiglie su tre prevedono che alla fine dell’anno i loro redditi saranno uguali a quelli dell’anno precedente. Soltanto il 44,1% prevede di riuscire a mantenere gli stessi livelli dell’anno passato. Il 48,5% teme invece di vedere i propri risparmi diminuire rispetto al 2022.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).