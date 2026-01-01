La piccola Zhoe è la prima nata del 2026 all’Ospedale di Nesima a Catania

CATANIA (ITALPRESS) – Presso l’Ospedale di Nesima, nel reparto di Ginecologia diretto dal prof. Ettore, un secondo dopo la mezzanotte, è venuta alla luce Zhoe. La neonata pesa 2.780 grammi ed è in ottime condizioni di salute. La mamma, Paola, 31 anni, ha dato alla luce il suo terzo figlio, assistita dall’équipe medica e infermieristica del reparto. Il papà si chiama Stefano, e ha 30 anni.

– foto ufficio stampa Arnas Garibaldi Catania –

