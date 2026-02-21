Picchia la compagna, poi si scaglia contro i carabinieri: arrestato un uomo in provincia di Bolzano

BOLZANO (ITALPRESS) – I carabinieri della compagnia di Egna hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo residente a Salorno (Bolzano), ritenuto responsabile di gravi condotte di violenza nei confronti della propria compagna, e di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’intervento è scaturito da una richiesta pervenuta al numero unico di emergenza 112 da parte di alcuni vicini di casa, i quali segnalavano urla e rumori riconducibili a un’aggressione in atto all’interno di un’abitazione del centro abitato.

La pattuglia, giunta tempestivamente sul posto, ha fermato l’aggressione, anche se l’uomo ha cercato di opporsi. I militari hanno messo in sicurezza la vittima che è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 e successivamente trasportata all’ospedale di Bolzano per gli accertamenti e le cure del caso.

Contestualmente, i militari della Stazione di Salorno hanno attivato il protocollo previsto dal “Codice Rosso”, assicurando alla persona offesa tutte le tutele e le misure di protezione previste dalla normativa vigente in materia di violenza domestica e di genere. Nel corso dell’operazione, l’uomo ha opposto resistenza ai militari. Su disposizione dell’autorità giudiziaria di Bolzano, l’uomo è stato trasferito nella camera di sicurezza del comando provinciale carabinieri di Bolzano, in attesa del giudizio per direttissima che si è svolto questa mattina convalidando l’arresto.

