MILANO (ITALPRESS) – Chiusura positiva a Piazza Affari al termine di una seduta che si era aperta con il segno meno. L’indice Ftse Mib segna un +0,36% a quota 28.419 punti, mentre l’Ftse Italia All Share guadagna lo 0,31% a quota 30.256 punti. In rialzo anche l’Ftse Star, che mette a segno un rimbalzo dello 0,32% a quota 41.863 punti. I mercati hanno vissuto una giornata all’insegna della volatilità, segnata dalle tensioni per la guerra in Israele e le pressioni inflazionistiche. Attesa per i verbali dell’ultima riunione della Fed, che potrebero dare ulterori indicazioni sulle prossime mosse in tema di tassi. Inanto i dati americani sui prezzi alla produzione si sono rivelati superiori alle attese, mentre domani uscirà il dato sull’andamento dell’indice dei prezzi al consumo. Per quanto riguarda le materie prime, prosegue il calo del prezzo del petrolio, con il Brent che viene scambiato a 85,33 dollari al barile, mentre il Wti scambia a 83,20 dollari.

Anche il prezzo del gas naturale ha fatto segnare uno stop e sul mercato di Amsterdam scambia a 46,05 euro al MWh, con un calo del 7%. Lo spread fra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a quota 194 punti, ma con il rendimento del decennale che cala al 4,66%.

Tra i titoli del listino milanese, fra i maggiori rialzi Banca Mps che guadagna 5,7 punti, ma in rialzo anche Iveco Group, Bper Banca e Stellantis. Per quanto riguarda invece i segni meno, fra i maggiori ribassi Diasorin che cede 3,4 punti, ma in calo anche Campari, Moncler e Inwit. Anche le altre principali Borse europee archiviano gli scambi deboli, sulla scia dell’avvio Contrastato a Wall Street. Tra le piazze finanziarie, Parigi chiude a -0,44%, Francoforte guadagna lo 0,24% mentre Londra cede lo 0,11%.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –

