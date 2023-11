MILANO (ITALPRESS) – Chiusura in rialzo a Piazza Affari al termine di una seduta che si era già aperta con il segno più. L’indice Ftse Mib segna un +1,77% a quota 28.479 punti, mentre l’Ftse Italia All Share guadagna l’1,84% a quota 30.324 punti.

In rialzo anche l’Ftse Star, che mette a segno un rimbalzo del 2,61% a quota 41.427 punti. Sui mercati prevale un certo ottimismo dopo i segnali di cautela lanciati ieri dalla Fed sui tassi d’interesse. Sembrano prevalere comunque le attese per una discesa degli stessi, anche se la stessa Fed ha espresso cautela sulle prossime mosse. Intanto complice il forte calo dei rendimenti obbligazionari sia in Europa che negli Usa, l’azionario europeo chiude la seduta in deciso rialzo. A Milano in rally Tenaris, con i dati migliori delle attese e l’annuncio di un buyback, e in evidenza anche Ferrari dopo i conti.

Per quanto riguarda le materie prime, il prezzo del petrolio torna a salire con il Brent che viene scambiato a 86,23 dollari al barile, mentre il Wti a quota 82,2 dollari. Anche il gas naturale è in crescita e sul mercato di Amsterdam scambia a 48,85 euro al MWh. Lo spread fra Btp e Bund tedeschi chiude a quota 185 punti, con il rendimento del decennale a 4,57%. Tra i titoli del listino milanese, fra i maggiori rialzi Tenaris che guadagna 8,2 punti, ma in rialzo anche Ferrari, Stm e Amplifon. Per quanto riguarda invece i segni meno, fra i maggiori ribassi Unicrdit che cede 1,7 punti, ma in calo anche Iveco Group, Banco Bpm e Leonardo. Anche le altre principali Borse europee archiviano gli scambi positive, sulla scia della partenza in verde Wall Street. Tra le piazze finanziarie, Parigi chiude a +1,87%, Francoforte guadagna l’1,47% mentre Londra avanza dell’1,34%.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]