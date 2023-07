MILANO (ITALPRESS) – Avvio di seduta in rialzo questa mattina a Piazza Affari, dopo i primi scambi. L’indice Ftse Mib, alla prima rilevazione, segna un +0,31% a quota 28.534 punti, mentre l’Ftse All Share guadagna lo 0,25% a 30.575 punti. In lieve calo invece l’Ftse Star, che arretra dello 0,09% a quota 47.076 punti.

I mercati aprono le contrattazioni all’insegna della cautela, in una giornata che vede Wall Street chiusa per i festeggiamenti dell’Independence Day. Aumentano le preoccupazioni per la politica monetaria restrittiva della Bce e i rischi di recessione. Dalla Cina arrivano nuovi segnali preoccupanti per il comparto dei semiconduttori, dopo l’annuncio della restrizione sull’export di alcune materie prime rare per la produzione dei chip. Per quanto riguarda le materie prime, in rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent che si colloca a 75,09 dollari al barile, mentre resta sui livelli precedenti il gas naturale che quota a 34,23 euro Mwh. Intanto lo spread fra Btp e Bund tedeschi apre a quota 167 punti, con il rendimento del decennale al 4,12%. Le altre piazze finanziarie europee aprono contrastate, sulla scia della chiusura in rosso di Tokyo, con il Nikkei che arretra dello 0,98%, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto. Tra le altre Borse europee, Parigi apre a +0,12%, Francoforte è poco mossa a +0,03%, mentre Londra cede appena lo 0,07%.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]